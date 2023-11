Belgrad - Am 4. Gruppenspieltag der Champions League hat RB Leipzig gegen Roter Stern Belgrad 2:1 gewonnen. Leipzig bleibt damit auf Platz zwei der Gruppe G direkt vor Belgrad.



RB dominierte die Partie klar, während Belgrad sich kaum Chancen erspielen konnte. Für Leipzig traf Xavi Simons bereits in der 8. Minute, Loïs Openda erhöhte in der 77. Minute. Benjamin Henrichs von RB Leipzig schoss in der 81. Minute zudem ein Eigentor. Die weiteren Ergebnisse: Atlético Madrid - Celtic Glasgow 6:0; Lazio Rom - Feyenoord Rotterdam 1:0; AC Mailand - Paris Saint-Germain 2:1; Manchester City - BSC Young Boys 3:0; FC Porto - Royal Antwerp FC 2:0.

Die Top 3 Dividendenaktien 2024 In diesem Report stellen wir Ihnen 3 Top-Aktien aus dem Energie-Sektor vor, die Sie unbedingt auf Ihre Watchlist setzen müssen. Lassen Sie sich diese kostenlose Analyse nicht entgehen! Hier klicken