Insgesamt investierte PM über die vergangenen fünf Jahre rund 100 Millionen Euro in den Industriepark.Stein am Rhein/Kloten - Der Komponentenhersteller Phoenix Mecano (PM) hat den Industriepark im chinesischen Jiaxing eröffnet. Das neue Werk, in dem drei bisherige Standorte in einem vereinigt werden, wurde seit einigen Monaten nach und nach in Betrieb genommen. Insgesamt investierte PM über die vergangenen fünf Jahre rund 100 Millionen Euro in den Industriepark, wie das Unternehmen am Mittwoch...

