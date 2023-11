Ein weiteres Mal hat Bayer mit schlechten Zahlen seine Aktionäre enttäuscht. Allerdings gibt es jetzt einen großen Hoffnungsschimmer für das Papier, der auch eine massive Rallye zur Folge haben könnte. Bayer gehört in diesem Jahr definitiv zu den Sorgenkindern im deutschen Leitindex und macht seinen Aktionären wenig Hoffnung auf eine Besserung im kommenden Jahr. So wurde bei den Quartalszahlen am Mittwoch wenig Positives verkündet: Bayer-Aktie mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...