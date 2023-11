Die Commerzbank trumpfte am Mittwochmorgen mit sehr starken Zahlen auf. Vor allem der starke Zinsüberschuss führte dazu, dass der Vorstand die Gewinnprognose für 2023 deutlich auf 2,2 Mrd. Euro anhob. eBay enttäuschte hingegen bei der Prognose in der Nacht. Man verbesserte sich im Jahresvergleich, wird aber voraussichtlich im 4. Quartal stagnieren. Auch Gilead stagniert. Die Zahlen für das 3. Quartal boten keine echte positive Überraschung.Asien präsentiert am Mittwochmorgen ein einheitlich negatives Bild. Zwischenzeitlich konnten sich noch ...

