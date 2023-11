LONDON (dpa-AFX) - Insurance provider, Hiscox Ltd (HSX.L) Wednesday said its insurance contract written premiums (ICWP) increased 5.5% to $3.759 billion for the 9-months period, from $3.563 billion in the same period a year ago, driven by growth in all segments.



On a net basis, ICWP increased 11%.



ICWP for Hiscox Retail, Hiscox London Market, and Hiscox Re & ILS rose 3.8%, 12.2%, and 2.7% respectively.



