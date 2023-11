Wichtige Tage für die Valneva Aktie: Noch im November soll in den USA die FDA über die Zulassung von Valnevas neuem Chikungunya-Impfstoff VLA1553 entscheiden. Sollte die Entscheidung positiv ausfallen, erwarten Aktienexperten einen deutlich steigenden Aktienkurs bei dem französisch-österreichischen Biotech-Unternehmen. Wie so oft an der Börse wird ...

Den vollständigen Artikel lesen ...