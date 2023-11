Rivian bietet seine E-Lieferwagen künftig auch anderen Unternehmen an und hebt in diesem Zuge die bisher bestehende Exklusivitätsklausel mit Amazon auf. Der Online-Versandriese gibt an, dass dies ohnehin geplant gewesen sei. Bereits im März berichtete das Wall Street Journal unter Berufung auf Rivian-interne Quellen, dass Rivian mit Amazon über die Abänderung des bestehenden Rahmenvertrags verhandele. Nun gibt der junge Fahrzeugbauer den Vollzug ...

Den vollständigen Artikel lesen ...