© Foto: picture alliance/dpa



Der Versorger E.ON hat die Anleger in den frühen Morgenstunden am Mittwoch mit einer Warnung für das vierte Quartal schockiert. Die Hintergründe!E.ON erwartet für das vierte Quartal einen deutlichen Gewinnrückgang in seiner Privatkundensparte. Dies ist eine direkte Folge der Preissenkungen aufgrund sinkender Gasbezugskosten, teilte Europas größter Netzbetreiber am frühen Mittwoch mit. Wie viele andere europäische Energieversorger musste auch E.ON im Jahr 2022 deutlich mehr für die Gasbeschaffung bezahlen, nachdem ein faktischer Stopp der russischen Gaslieferungen die Preise in die Höhe getrieben hatte - ein Markttrend, der sich inzwischen umgekehrt hat. "In den vergangenen Monaten haben wir …