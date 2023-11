Die Hypo Oberösterreich (Hypo OÖ) hat Pfandbriefe in Höhe von 250 Mio. Euro am Kapitalmarkt platziert. Entsprechend dem Green Finance Framework der Bank wird der Emissionserlös ausschließlich für die Finanzierung von energieeffizientem Wohnraum in Österreich verwendet. Die Emission wurde den Angaben zufolge von 40 Investoren aus Österreich, Deutschland, Skandinavien und Frankreich gezeichnet und war binnen kürzester Zeit ausverkauft. Mit einem Orderbuch von 335 Mio. Euro überstieg die Nachfrage das Angebot deutlich, so die Bank. "Wir haben unser Standing am internationalen Kapitalmarkt abermals unter Beweis gestellt," betont Hypo OÖ CEO Klaus Kumpfmüller. "Unsere nachhaltige Geschäftsstrategie samt ...

