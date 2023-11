Bayer legte am heutigen Mittwoch (08. November) die Finanzergebnisse für das 3. Quartal vor. Die Erwartungen des Marktes an das Zahlenwerk waren nicht sonderlich hoch. Bayer verpasste es dennoch, den einen oder anderen positiven Akzent zu setzen. Im Ergebnis nahmen die Marktakteure die Zahlen mit großer Zurückhaltung auf. Bayer mit durchwachsenen Q3-Zahlen Bayer gab den Umsatz für das 3. Quartal 2023 mit 10,342 Mrd. Euro an, nach 11,281 Mrd. Euro ...

