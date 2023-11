Die Dachflächen in Deutschland wären laut einer neuen Studie der Agora Energiewende technisch in der Lage, eine PV-Leistung von gut 400 Gigawatt zu produzieren. Das entspricht dem politisch geplanten PV-Ausbau bis 2040. Die Dächer in Deutschland verfügen über das technische Potenzial, den gesamten bis 2040 geplanten PV-Ausbau in Deutschland von 400 Gigawatt (GW) zu leisten. Das zeigt eine Studie der greenventory GmbH im Auftrag der Agora Energiewende. Hintergrund ist, dass Photovoltaik (PV)-Anlagen ...

