Am späten Vormittag sinkt der EuroStoxx50 um 0,12 Prozent auf 4148,57 Punkte.Paris / London - Europas Börsen haben am Mittwoch ihre Konsolidierung fortgesetzt. Die nur leichten Veränderungen der Indizes kontrastierten dabei mit teilweise starken Veränderungen von Einzelwerten. Am späten Vormittag sank der EuroStoxx50 um 0,12 Prozent auf 4148,57 Punkte. Der französischen Cac 40 trat unterdessen auf der Stelle, während der britische FTSE 100 um 0,14 auf 7399,63...

