Teilen: Nach der jüngsten Änderung der YCC dürfte USD/JPY in den kommenden Monaten die Bewegungen der UST am langen Ende überschatten, so die Volkswirte von CIBC Capital Markets. Die Fed treibt USD/JPY an; die BoJ ist ein Passagier Die sehr subtilen Maßnahmen der BoJ zeigen, dass Gouverneur Ueda selbst kleine Anpassungen der YCC-Ziele nach oben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...