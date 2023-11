SHENZHEN (IT-Times) - Der chinesische Technologiekonzern BYD Company hat bekannt gegeben, mit dem Bau eines neuen Weks zur Produktion von Elektrofahrzeug-Batterien begonnen zu haben. Die BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296) und Weichai Power, Chinas größter Dieselmotorenhersteller, haben am 12. Mai 2023...

Den vollständigen Artikel lesen ...