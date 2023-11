Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Morgen brachte interessante Reden von EZB- und BoE (Bank of England) Mitgliedern, so die Experten von XTB.Der Grundton sei gewesen, dass aktuelle "hawkishe" Politikänderungen bedeuten würden, dass die Zinsen "länger hoch" bleiben würden.EZB Wunsch: "Es ist unwahrscheinlicher geworden, dass wir mehr tun müssen. Die Erreichung einer Inflation von 2% im Jahr 2025 liegt immer noch in weiter Ferne. Wir betreten eine Form von Stagflation. Die Wachstumsrisiken neigen nach unten. Das Risiko zielt auf höhere Inflation ab. Wir sehen derzeit keine Lohn-Preis-Spirale. Die Inflation ist deutlich gesunken. Wir steuern auf eine sanfte Landung in absehbarer Zeit zu." ...

Den vollständigen Artikel lesen ...