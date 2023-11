Die Neuregelung, wonach für Photovoltaik-Anlagen bis 35 Kilowatt keine Umsatzsteuer mehr gezahlt werden muss, greift zum 1. Januar 2024. Otovo erlässt bereits jetzt seinen Kunden die 20 Prozent Mehrwertsteuer in Form eines Rabatts.Die österreichische Bundesregierung beschloss kürzlich, ab 1. Januar 2024 die Umsatzsteuer für Photovoltaik-Anlagen zunächst vorübergehend auf Null zu senken. In Deutschland gilt diese Regelung bereits seit diesem Jahr und ist nicht befristet. Die Photovoltaik-Plattform Otovo kündigte am Mittwoch an, ihren Kunden die Mehrwertsteuer ab sofort zu erlassen. Die 20 Prozent ...

