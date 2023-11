Gerade in den Alpenländern werden hohe Anforderungen bezüglich Hagelschutz an Photovoltaik-Hersteller gestellt. Megasols Solardach erfüllt eigenen Angaben zufolge die höchsten Anforderungen.In den vergangenen Wochen und Monaten kam es vermehrt zu schweren Hagelschauern, so in Italien, aber auch in der Schweiz. In der Alpenrepublik herrschen strenge Vorschriften für Solarmodule, die in Photovoltaik-Dachanlagen installiert werden sollen. Megasol hat sein Solardach "Level" nun Tests im Prüflabor von P+F Expert unterzogen. "Wir simulieren diese Energien bei uns im Testlabor 1:1 mit künstlich erzeugten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...