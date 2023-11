Teilen: Das Mitglied des Rates der Europäischen Zentralbank (EZB), Martins Kazaks, sagte am Mittwoch: "Wir halten an unserem Ziel von 2% fest und werden es erreichen." "Unser aktueller Ausblick sagt voraus, dass wir es in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 erreichen werden. Wir sind uns über unser Ziel sehr im Klaren und natürlich sind wir entschlossen ...

