Teilen: Die Inflationserwartungen der Verbraucher in der Eurozone stiegen im September für die nächsten 12 Monate deutlich von 3,5% im August auf 4,0%, wie die monatliche Umfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) zu den Verbrauchererwartungen am Mittwoch ergab. Gleichzeitig sehen die Verbraucher in der Eurozone die Inflation in drei Jahren bei 2,5%, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...