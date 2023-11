Die Analysten von Montega bestätigen Knaus Tabbert mit Kaufen und Kursziel 87,0 Euro. "Die Ergebnisentwicklung in 9M liegt mit einem EBITDA von 88,6 Mio. Euro bereits deutlich über dem Gesamtjahr 2022, was die beindruckende Erholung von Knaus Tabbert in 2023 unterstreicht. Der deutliche Kursrückgang in den vergangenen Wochen impliziert mit einem EV/EBITDA 2024 von 4,5x u.E. eine deutliche Verschlechterung der operativen Entwicklung, die wir auf Basis der aktuellen Fundamentaldaten nicht nachvollziehen können", meinen die Analysten.

