In einer Kurzmitteilung zu den FACC-Zahlen meinen die Analysten von Raiffeisen Research: "Für Q3 wies FACC einen Umsatz von EUR 159 Mio. (+6,5 %) aus, was in etwa unseren Prognosen von EUR 152 Mio. entspricht. Das operative Ergebnis lag bei -10 Mio. EUR und damit auf den ersten Blick deutlich unter unseren Schätzungen von EUR -3,9 Mio. Im Conference Call erwähnte das Management jedoch, dass in Q3 Entwicklungskosten in Höhe von EUR 7 Mio. angefallen sind. Diese sollen in Q4 in Rechnung gestellt und bezahlt werden. Bereinigt man das ausgewiesene EBIT um diese Sondereffekte, liegt das Ergebnis nicht mehr allzu weit von unseren Schätzungen entfernt. Der Grund für die Verlangsamung des Umsatzes in Q3 im Vergleich zu H1 (+31 %) waren die (bereits kommunizierten) ...

