Der Leitindex SMI schliesst um 0,23 Prozent fester auf 10'595,06 Punkten und damit klar unter dem Tageshoch von 10'645 Zählern.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch fester geschlossen. Nach einer verhaltenen ersten Sitzungshälfte zogen die Kurse stetig an. Doch im Fahrwasser einer leichteren Tendenz im Frühhandel an der Wall Street gab der Leitindex SMI sein Tageshoch wieder Preis. Der Markt setze die Konsolidierungsphase fort, sagten Händler. Noch sei ungewiss, ob der Markt die im Mai gestartete Korrektur...

