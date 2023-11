EQS-Ad-hoc: HomeToGo SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung

HomeToGo passt Umsatzprognose an und bestätigt Break-even beim bereinigten EBITDA als Mittelwert der Prognose



08.11.2023 / 19:20 CET/CEST

Luxemburg, 8. November 2023 - HomeToGo SE (Frankfurter Wertpapierbörse: HTG) gibt bekannt, dass sie ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2023 anpasst. Die Anpassung erfolgt angesichts der anhaltenden Nachfrageschwäche für Buchungen mit Check-in-Datum im Jahr 2023 aufgrund schwieriger makroökonomischer Bedingungen in den Kernmärkten von HomeToGo. Das Unternehmen erwartet fortan IFRS-Umsatzerlöse in einer Spanne zwischen €158 Mio. und €162 Mio. (von zuvor €165 Mio. bis €175 Mio.), Buchungserlöse in einer Spanne zwischen €180 Mio. und €190 Mio. (von zuvor €185 Mio. bis €205 Mio.) sowie einen Onsite-Anteil der Buchungserlöse zwischen 52% bis 56% (von zuvor 56% bis 61%). Aufgrund bewusster Kostendisziplin geht der Vorstand weiterhin davon aus, den Break-even beim bereinigten EBITDA als Mittelwert der Prognose für das Geschäftsjahr 2023 zu erreichen und engt die Prognose für das bereinigte EBITDA auf eine Spanne zwischen €-1,0 Mio. und €1,0 Mio. ein (von zuvor €-2,5 Mio. bis €2,5 Mio.).





