US-amerikanische First Lady besucht Aurubis Richmond, die erste Sekundärhütte für komplexes Recyclingmaterial in Nordamerika Augusta, Georgia / USA, 08. November 2023 - Die Aurubis AG, ein weltweit führender Anbieter von Nichteisenmetallen und einer der größten Kupferrecycler der Welt, hatte heute die Ehre, Dr. Jill Biden, First Lady der Vereinigten Staaten von Amerika, am neuen Standort in Augusta (Richmond County) im US-Bundesstaat Georgia zu begrüßen. Das Unternehmen investiert insgesamt rund 640 Mio. €, um die erste Sekundärhütte für komplexes Recyclingmaterial in Nordamerika zu bauen. Die Inbetriebnahme der Sekundärhütte ist für die zweite Jahreshälfte des kommenden Jahres geplant; eine Erweiterung des Werks ist bereits im Bau, sodass Aurubis Richmond ab 2026 insgesamt 180.000 Tonnen komplexe Recyclingmaterialien wie Leiterplatten und Kupferkabel pro Jahr verarbeiten wird. Dr. Biden besuchte Aurubis Richmond im Rahmen der Investing in America-Initiative der Biden-Harris-Regierung. Augusta ist eine von fünf Fokusregionen - sogenannte Workforce Hubs - in denen eine große Anzahl von Arbeitsplätzen für qualifizierte Arbeitskräfte durch erhebliche Investitionen der US-Bundesregierung und der Privatwirtschaft entstehen sollen. "Wir fühlen uns sehr geehrt, dass First Lady Dr. Jill Biden unseren Standort Aurubis Richmond besucht. Mit dem Aufbau dieser hochmodernen Recyclinganlage bietet Aurubis mehr als 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern langfristig sichere Arbeitsplätze in einer für die USA strategisch wichtigen Industrie: Die Metalle, die wir zurück in den Kreislauf bringen, sind essentiell für die Mobilitäts- und Energiewende und ein wichtiger Beitrag für das Ökosystem rund um die E-Mobilität. Dies passt zudem ideal zu Georgias Initiative der Electric Mobility and Innovation Alliance. Die Workforce Hub-Initiative unterstützt unseren Einsatz, Arbeitskräfte für die anspruchsvollen Aufgaben in unserer Sekundärhütte zu qualifizieren", sagt Aurubis' Chief Operations Officer (COO) Multimetal Recycling, Inge Hofkens. Das Multimetall-Unternehmen hat sich in diesem Zuge dazu verpflichtet, ein sogenanntes Community Benefits Agreement mit den Technical Colleges in Augusta und Aiken (South Carolina) sowie dem Richmond County School System zu schließen. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird Aurubis in den nächsten fünf Jahren mehr als 200.000 $ in Stipendien investieren und Ausbildungsprogramme für Nachwuchskräfte entwickeln. Darüber hinaus macht sich das Unternehmen stark für die Förderung von Frauen in der Metallindustrie mit seiner internationalen Initiative Women4Metals. In Georgia findet Aurubis optimale Bedingungen, um den US-amerikanischen Recyclingmarkt mit seinem großem Wachstumspotential zu erschließen. Ein steigendes Nachhaltigkeitsbewusstsein und die signifikante Erhöhung der Sammelmenge von Wertstoffen führen in den USA jährlich zu rund 6 Mio. Tonnen recyclingfähigem, metallhaltigem Material, was ein wesentlicher Treiber der Investitionsentscheidung von Aurubis war. Diese Wertstoffe sollen künftig stärker in die Kreisläufe vor Ort zurückgeführt werden, um eine zuverlässige und nachhaltige Lieferkette zu etablieren. Expertenschätzungen zufolge steigt das Recyclingvolumen in Nordamerika in den nächsten Jahren um durchschnittlich 5 % pro Jahr an. "Das wirtschaftsfreundliche Klima und die exzellente Infrastruktur in Georgia - darunter die logistische Anbindung und eine stabile Energieversorgung zu wettbewerbsfähigen Preisen - bieten Aurubis optimale Voraussetzungen für profitables Wachstum. Dank der Unterstützung von Verantwortlichen des Bundesstaates Georgia sehen wir hier auch weiterhin die Möglichkeit, unsere Expertise einzubringen und zum Vorreiter für Multimetall-Recycling in den USA zu werden", unterstreicht Aurubis-Vorstandsvorsitzender Roland Harings. Zusätzlich bietet der Inflation Reduction Act großes Potenzial, um das zukünftige Wachstum und die Investitionen von Aurubis in den USA weiter zu beschleunigen und den Südosten der USA als führendes Ökosystem für E-Mobilität und das Multimetall-Recycling zu positionieren. Neben strategischen Investitionen an den europäischen Standorten sieht Aurubis auch in Nordamerika großes Potential der Weiterentwicklung: "Wir sind als Unternehmen finanziell stark aufgestellt und damit in der Lage, weiter in den USA zu investieren - im Einklang mit unserer Strategie ‚Metals for Progress: Driving Sustainable Growth'."

Aurubis - Metals for Progress Die Aurubis AG ist ein weltweit führender Anbieter von Nichteisenmetallen und einer der größten Kupferrecycler der Welt. Das Unternehmen verarbeitet komplexe Metallkonzentrate, Altmetalle, organische und anorganische metallhaltige Recyclingstoffe und industrielle Rückstände zu Metallen mit höchster Qualität. Aurubis produziert jährlich mehr als 1 Mio. Tonnen Kupferkathoden und daraus diverse Produkte aus Kupfer oder Kupferlegierungen wie Gießwalzdraht, Stranggussformate, Profile oder Flachwalzprodukte. Darüber hinaus erzeugt Aurubis viele andere Metalle wie Edelmetalle, Selen, Blei, Nickel, Zinn oder Zink. Zum Portfolio gehören auch weitere Produkte wie Schwefelsäure oder Eisensilikat. Nachhaltigkeit ist elementarer Bestandteil der Aurubis-Strategie. "Aurubis schafft aus Rohstoffen verantwortungsvoll Werte" - dieser Maxime folgend integriert das Unternehmen nachhaltiges Handeln und Wirtschaften in die Unternehmenskultur. Dies beinhaltet den sorgsamen Umgang mit natürlichen Ressourcen, ein verantwortungsvolles soziales und ökologisches Handeln im operativen Geschäft und ein Wachstum in sinnvollem und gesundem Maß. Aurubis beschäftigt rund 7.100 Mitarbeiter, verfügt über Produktionsstandorte in Europa und den USA sowie über ein weltweit ausgedehntes Vertriebsnetz. Die Aurubis-Aktie gehört dem Prime Standard-Segment der Deutschen Börse an und ist im MDAX, dem Global Challenges Index (GCX) sowie dem Stoxx Europe 600 gelistet. Weitere Informationen: www.aurubis.com



