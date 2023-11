DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 15.218 Pkt - Airbus-Aktie schwächer

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit Abgaben hat sich die Airbus-Aktie im nachbörslichen Handel am Mittwoch gezeigt. Der Konzern hat im dritten Quartal Umsatz und Gewinn kräftig gesteigert, aber die Markterwartungen verfehlt. Die Jahresprognose bekräftigte der Luft- und Raumfahrtkonzern. In den ersten zehn Monaten des Jahres lieferte der Hersteller 559 Flugzeuge aus und peilt im Gesamtjahr weiterhin die Auslieferung von 720 Maschinen an. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz 1,5 Prozent niedriger getaxt.

Für die Freenet-Aktie ging es bei niedrigen Umsätzen 1,0 Prozent nach oben. Das Unternehmen ist nach Umsatz- und Ergebniszuwächsen in den ersten neun Monaten zuversichtlicher mit Blick auf das Gesamtjahr 2023 geworden. Das Telekom-Unternehmen rechnet in diesem Jahr nun mit einem EBITDA von 495 bis 505 Millionen Euro, nachdem bislang 480 bis 500 Millionen Euro in Aussicht gestellt wurden.

BASF zeigten sich unverändert. Fitch Ratings hat das langfristige Emittentenausfallrating mit A und einen stabilen Ausblick bestätigt.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 15.218 15.230 -0,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

November 08, 2023

