Im Rahmen des Kongresses stellt der Deutsche Wetterdienst als wissenschaftlicher Partner des ExtremWetterKongresses das neue Faktenpapier "Was wir 2023 über das Extremwetter in Deutschland wissen" vor. Titelbild Faktenpapier © Deutscher Wetterdienst Wissenschaftler und Experten sehen in ihrer Bestandsaufnahme auf dem 13. ExtremWetterKongress die Chance als verpasst an,...

Den vollständigen Artikel lesen ...