Das spezifische Gewicht des Agrarsektors in den globalen Haushalten 2024 der Regierung von Valencia sinkt voraussichtlich auf 1,16 %, in diesem Jahr lag es laut La Unió bei 1,24 % und damit auf dem niedrigsten Stand der letzten 20 Jahre. Die Organisation hat den Haushalt eingehend geprüft und schlägt den Fraktionen in den kommenden Tagen Änderungsanträge vor, um zu...

