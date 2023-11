DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DEUTSCHE TELEKOM - Ein US-Bundesrichter hat eine Sammelklage gegen die Telekom-Tochter T-Mobile US zugelassen, bei der es um Schadensersatz in Milliardenhöhe geht. Dies berichtet das Handelsblatt. Die Entscheidung des zuständigen Gerichts in Chicago fiel demnach bereits am vergangenen Freitag. Auch die Deutsche Telekom selbst gehört zu den Beklagten. Hintergrund ist die Fusion der US-Mobilfunkanbieter T-Mobile und Sprint im Jahr 2020. Die Kläger sind Kunden der T-Mobile-Konkurrenten AT&T und Verizon. Sie werfen T-Mobile und der Telekom vor, für eine Verringerung der Wettbewerbsintensität auf dem US-Markt verantwortlich zu sein, da es dort seit der Fusion nur noch drei statt vier große Mobilfunkanbieter gibt. (Handelsblatt)

COMMERZBANK - Die Commerzbank will nach den schlechten Ergebnissen in der jüngsten Mitarbeiterumfrage ihre Vergütungsregeln für den Vorstand ändern. Das Management wolle der Zufriedenheit von Mitarbeitern und Kunden künftig einen höheren Stellenwert einräumen, sagte Vorstandschef Manfred Knof dem Handelsblatt. "Wir sind im Dialog mit dem Aufsichtsrat, dass beide Themen auch bei der variablen Vergütung des Vorstands künftig eine gewichtigere Rolle spielen." Für das Geschäftsjahr 2023 stellte Knof den Beschäftigten zudem höhere Bonuszahlungen in Aussicht. (Handelsblatt)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 09, 2023 00:19 ET (05:19 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.