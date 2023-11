Die Deutsche Telekom hat am Morgen die Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Diese lagen im Rahmen der Erwartungen. Für das Gesamtjahr wird das Unternehmen jedoch etwas optimistischer. Die Aktie hat sich in den vergangenen Wochen bereits stark präsentieren können. Dies dürfte nun weitere Unterstützung für die Aktie geben.Die Deutsche Telekom hat nun zum dritten Mal in diesem Jahr ihre Prognose angehoben. Für das Gesamtjahr erwartet der Konzern ein bereinigtes EBITDA AL von rund 41,1 Milliarden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...