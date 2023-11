HAMBURG (dpa-AFX) - Die Optikkonzern Fielmann hat im dritten Quartal einen deutlichen Umsatz- und Gewinnanstieg verzeichnet. Dabei profitierte das Unternehmen von einem starken organischen Wachstum in seinen Bestandsmärkten, wie das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Die Rezession und eine maue Konsumstimmung spielten Fielmann in die Karten, begründete die Geschäftsführung die Entwicklung im Quartal. Übernahmen und Kosteneinsparungen gaben der Kette einen zusätzlichen Schub.

Der Konzernumsatz stieg im Quartal um 13,8 Prozent auf rund 526 Millionen Euro. Dabei lag das organische Wachstum bei zehn Prozent, der Rest entfiel auf Käufe. Auf der Ergebnisseite wirkte sich das laufende Sparprogramm positiv aus. So stieg das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) überproportional um mehr als ein Drittel auf 130 Millionen Euro. Vor Steuern verdiente Fielmann mit 65 Millionen Euro ein Viertel mehr als im Vorjahreszeitraum. Das Unternehmen schnitt damit besser ab als im Vorfeld von Analysten erwartet.

Die im September angesichts des Abschlusses zweiter Übernahmen in den USA erhöhte Jahresprognose bestätigte Fielmann. So sollen Außenumsatz (inklusive Mehrwertsteuer und Bestandsveränderungen) und Konzernumsatz jeweils um etwa 13 Prozent auf rund 2,3 Milliarden beziehungsweise 2,0 Milliarden Euro zulegen. Das operative Ergebnis (Ebitda) und das Vorsteuerergebnis dürfte um je 18 Prozent auf rund 400 Millionen beziehungsweise über 190 Millionen Euro wachsen./nas/ngu/he