Deutsche Telekom auf dem Weg gen Norden

Die Deutsche Telekom-Aktie hat sich zuletzt wieder gen Norden orientiert und steht kurz vor einem charttechnischen Kaufsignal. Aber auch fundamental und saisonal ist der DAX-Titel vielversprechend. Klarerer Outperformer Die europäischen Telekommunikationsaktien stehen wieder in der Gunst der Anleger. Und einer der bekanntesten Vertreter aus dieser Branche sind die Dividendenpapiere der Deutschen Telekom. In der Relativen Performance-Matrix wird die Kursentwicklung der Telekom-Werte mit der des Subindex Stoxx 600 Telecommunication verglichen und in die Matrix eingetragen. Aktien, die sich im zweiten Quadranten befinden, weisen sowohl auf Sicht der letzten vier Wochen als auch der letzten drei Monate eine positive Performance auf. Mit anderen Worten, diese Anteilsscheine überzeugen mit relativer Stärke.

Christian Henke ist Senior Market Analyst beim Onlinebroker IG Europe GmbH für Deutschland und Österreich und seit mehr als 20 Jahren im Finanzsektor tätig. Er ist seit 2001 Mitglied in der Vereinigung Technischer Analysten Deutschlands (VTAD) und hat den Abschluss zum Certified Financial Technician (CFTe). Seine Schwerpunkte sind die Konstruktion von Handelssystem und die Point & Figure-Charts.

