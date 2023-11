Die Syngenta Group hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2023 etwas weniger Umsatz gemacht als im starken Vorjahr. Dabei spielte auch der Währungseffekt eine gewisse Rolle.Basel - Die Syngenta Group hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2023 etwas weniger Umsatz gemacht als im starken Vorjahr. Dabei spielte auch der Währungseffekt eine gewisse Rolle. Der operative Gewinn ging in der Folge deutlich zurück. Der Umsatz von Januar bis September sank um 6 Prozent auf 24,3 Milliarden US-Dollar, wie der Pflanzenschutz- und Saatguthersteller am Donnerstag...

