Volkswagen muss laut einem Medienbericht in seinem Elektroauto-Werk in Zwickau erneut vorübergehend einen Teil der Produktion stoppen. Dieses Mal geht es aber nicht um die mangelnde Nachfrage, sondern weil offenbar ein wichtiges Bauteil fehlt - der Elektromotor. Weil zu wenig Motoren in das Werk geliefert werden, muss die Produktion auf der Fertigungslinie 2 laut einem Bericht der "Freien Presse" voraussichtlich bis zum 1. Dezember eingestellt werden. ...

