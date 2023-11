© Foto: Oliver Berg/dpa



Die Deutsche Telekom hat ihre Prognose für das Jahr 2023 leicht angehoben, nachdem der Gewinn im dritten Quartal aufgrund des Nutzerwachstums in Deutschland über den Schätzungen der Analysten lag.Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen nach Leasing (Ebitdaal) der Telekom betrug 10,5 Milliarden Euro, teilte das Bonner Unternehmen am Donnerstag mit. Damit übertraf das Unternehmen die durchschnittliche Prognose der Analysten, die laut einer Bloomberg-Umfrage mit lediglich 10,3 Milliarden Euro gerechnet hatten. Europas größter Telekommunikationsanbieter hob außerdem zum dritten Mal in diesem Jahr seine Prognose an. Das Unternehmen rechnet nun mit einem bereinigten …