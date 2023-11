...und auch die passenden Zahlen. Im dritten Quartal schaffte man einen deutlichen Umsatz- und Gewinnanstieg. Dabei profitierte das Unternehmen von einem starken organischen Wachstum in seinen Bestandsmärkten. Die Rezession und eine maue Konsumstimmung spielten FIELMANN nach Unternehmensangaben in die Karten. Übernahmen und Kosteneinsparungen gaben der Kette einen zusätzlichen Schub. Der Konzernumsatz stieg im Quartal um 13,8 % auf rund 526 Mio. Euro. Dabei lag das organische Wachstum bei 10 %, der Rest entfiel auf Käufe. Auf der Ergebnisseite wirkte sich das laufende Sparprogramm positiv aus. So stieg das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) überproportional um mehr als ein Drittel auf 130 Mio. Euro. Vor Steuern verdiente FIELMANN mit 65 Mio. Euro ein Viertel mehr als im Vorjahreszeitraum. Die im September angesichts des Abschlusses zweiter Übernahmen in den USA erhöhte Jahresprognose bestätigte FIELMANN. So sollen Außenumsatz (inklusive Mehrwertsteuer und Bestandsveränderungen) und Konzernumsatz jeweils um etwa 13 % auf rund 2,3 Mrd. beziehungsweise 2 Mrd. Euro zulegen. Das operative Ergebnis (Ebitda) und das Vorsteuerergebnis dürfte um je 18 % auf rund 400 Mio. beziehungsweise über 190 Mio. Euro wachsen.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!





