Die Agri-PV könnte in Deutschland bis 2025 ein Gigawatt an Leistung bringen. Die Deutsche Energie-Agentur listet in einem Impulspapier auf, wie das gelingen kann. Die Deutsche Energie-Agentur (Dena) sieht große Chancen in der Agri-Photovoltaik. Das ist die gemeinschaftliche Nutzung einer Fläche für Landwirtschaft und solare Stromerzeugung. Wie die Dena mitteilte, hat die Agri-PV das Potenzial, eine wichtige Rolle bei der Umgestaltung der Energieversorgung und der Modernisierung der Landwirtschaft ...

