Airbus hat im dritten Quartal 172 Auslieferungen bewältigt, das ist ein Plus von 23 Prozent. Beim Umsatz geht es um 12 Prozent auf 14,9 Milliarden Euro nach oben, das bereinigte EBIT steigt um 21 Prozent auf 1,01 Milliarden Euro an. Damit wird der Konsens klar verfehlt. Je Aktie steigt der Gewinn von 0,85 Euro auf 1,02 Euro. An den Zielen für 2023 ...

