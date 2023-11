Europas Börsen haben am Mittwoch zugelegt. Anders als am Vortag überwogen die positiven Überraschungen bei den Einzelwerten.Paris / London - Europas Börsen haben am Mittwoch zugelegt. Steigende US-Futures liessen den EuroStoxx 50 am Mittag um 0,85 Prozent auf 4213,85 Punkte steigen. Der französische Cac 40 kletterte um 0,73 Prozent auf 7085,70 Punkte, während der britische FTSE 100 um 0,15 Prozent auf 7412,49 Punkte zulegte. Anders als am Vortag überwogen die positiven Überraschungen bei den Einzelwerten.

Den vollständigen Artikel lesen ...