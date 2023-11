Fahrzeuge, die in der Lage sind, bidirektional zu laden, könnten künftig ein gewaltiges Speichervolumen zur Verfügung stellen. Dafür müssten aber dringend die Rahmenbedingungen geschaffen werden, so eine neue Studie. Eine Studie sieht eine aussichtsreiche Zukunft für bidirektionales Laden voraus, für die 2035 rund acht Millionen Fahrzeuge bereit stehen könnten. Wie die Rahmenbedingungen aussehen müssten, damit das so weit kommen kann, beleuchtet die Studie "Bidirektionales Laden in Deutschland - ...

Den vollständigen Artikel lesen ...