Das KI-Start-up xAI von Elon Musk hat mit "Grok" einen revolutionären Chatbot für X eingeführt, der wohl auch in die Tesla-Autos kommen soll. Die genaue Integration ist noch nicht bekannt. Es wird spekuliert, dass der Chatbot die Rechenleistung der Teslas nutzen könnte. Mit Grok könnte die Nutzererfahrung in den Fahrzeugen deutlich verbessert werden.Grok befindet sich derzeit in der Betaphase und ...

