New York - Die Anleger an den US-Aktienmärkten haben es wie an den Vortagen auch am Donnerstag ruhig angehen lassen. Nach der jüngsten Rally fehlt den US-Börsen weiter die Kraft für grössere Sprünge. Im Blick stehen wöchentliche Daten vom Arbeitsmarkt und Quartalsberichte grösserer US-Unternehmen. Der Dow Jones Industrial notierte im frühen Handel 0,23 Prozent tiefer bei 34'033,99 Punkten.

