Berlin - Zum Abschluss der Deutschlandreise des norwegischen Kronprinzen Haakon und seiner Gattin Mette-Marit sind beide am Donnerstagnachmittag im Bundeskanzleramt von Kanzler Olaf Scholz (SPD) empfangen worden. Nach Angaben der Bundesregierung soll der Empfang "die engen und freundschaftlichen Beziehungen beider Länder" unterstreichen.



Haakon hielt sich insgesamt vier Tage in Deutschland auf, nach Stationen in München und Hamburg war er am Mittwochabend mit dem Zug in Berlin angekommen. Dort stieß dann auch Kronprinzessin Mette-Marit dazu - auf der Tagesordnung stand neben dem Besuch bei Scholz unter anderem ein Empfang von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sowie die Teilnahme an einer Gedenkveranstaltung zum 34. Jahrestag des Falls der Berliner Mauer

