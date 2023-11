Teilen: Julia Goh, leitende Ökonomin bei der UOB Group, und Loke Siew Ting, Ökonom, bewerten die kürzlich veröffentlichten ausländischen Portfoliobewertungen in Malaysia. Wichtige Zitate Malaysia verzeichnete im Oktober den dritten Monat in Folge Abflüsse ausländischer Portfolios in Höhe von 4,9 Mrd. MYR (Sep: -MYR3,8 Mrd., Aug: -MYR4,9 Mrd.). Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...