Frankfurt/Main - Am Donnerstag hat der Dax deutlich zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 15.353 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,8 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.



"Das heutige Plus im Dax lässt sich auch auf die Einigung der Bundesregierung auf einen subventionierten Industriestrompreis zurückführen", kommentierte Analyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets den Handelstag. "Geplant ist unter anderem eine deutliche Senkung der Stromsteuer für das produzierende Gewerbe und eine Ausweitung der bisherigen Strompreiskompensation für Konzerne, die besonders stark leiden." So hätten in Frankfurt am Donnerstag BASF, Bayer und "andere unter hohen Stromkosten ächzenden Unternehmen zu den Gewinnern" gehört und den Index angeschoben, so Oldenburger. Die größten Gewinne gab es bei Siemens Energy, Merck und Henkel.



Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagnachmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,0709 US-Dollar (0,01 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9338 Euro zu haben. Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 80,59 US-Dollar, das waren 1,3 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

Die Top 3 Dividendenaktien 2024 In diesem Report stellen wir Ihnen 3 Top-Aktien aus dem Energie-Sektor vor, die Sie unbedingt auf Ihre Watchlist setzen müssen. Lassen Sie sich diese kostenlose Analyse nicht entgehen! Hier klicken