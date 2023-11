In Deutschland setzen drei Viertel aller Heizungen Erdöl und Erdgas ein wie eine Befragung des BDEW zeigt. Jede dritte Heizung ist zudem älter als 20 Jahre. Eine Befragung des Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) zeigt, dass fossilies Öl und Gas immer noch den Heizungsmarkt in Deutschland dominieren. Demnach setzen drei Viertel der Heizungen in Deutschland als Brennstoff fossile Energien ein. Der BDEW hatte für die Umfrage 6.500 Haushalte in ganz Deutschland befragt.Im Ergebnis ...

