Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der US-amerikanische Mischkonzern Altria refinanziert sich über eine Anleihe (ISIN US02209SBR31/ WKN A3LQJ8) mit 500 Millionen US-Dollar, so die Börse Stuttgart.Der Kupon betrage 6,85% und werde halbjährlich ausbezahlt. Die erste Zinszahlung erfolge am 01.05.2024. Das Laufzeitende sei für den 01.11.2033 festgelegt. Gehandelt werden könne ab einem Mindestbetrag von 2.000 Nominalen und in kleinsten handelbaren Einheiten von 1.000 Nominalen. Von Moody's gebe es ein A3 Rating. (Bonds Weekly Ausgabe vom 09.11.2023) (10.11.2023/alc/n/a) ...

