CompuGroup Medical verzeichnete im dritten Quartal 2023 stetige Fortschritte. Das organische Umsatzwachstum schwächte sich erwartungsgemäß auf 1% yoy ab, wegen einer hohen Vergleichsbasis und nach einem starken ersten Halbjahr, und die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich um 1PP yoy auf 22%. Insgesamt war das dritte Quartal zufriedenstellend, und das Management hat seine Prognose für 2023 bekräftigt, die ein organisches Umsatzwachstum von 5% und eine bereinigte EBITDA-Marge von 22% bis % vorsieht, was erreichbar erscheint. CGM ist weiterhin gut positioniert, um Chancen im Bereich der E-Health-Infrastruktur zu nutzen, da eine wachsende Zahl von Krankenhäusern und Gesundheitsdienstleistern versucht, ihr Geschäft zu digitalisieren. Frühere Investitionen (z. B. in die G3-Plattform) und strategische Vorbereitungen bieten dem Unternehmen attraktive Möglichkeiten für organisches Wachstum. Die Analysten von AlsterResearch sind aufgrund der stabilen Kundenbasis und des hohen Anteils an wiederkehrenden Umsätzen weiterhin positiv für CGM gestimmt. Das DCF-gestützte Kursziel von AlsterResearch bleibt unverändert bei EUR 59,00; KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/CompuGroup%20Medical%20SE





Die Top 3 Dividendenaktien 2024 In diesem Report stellen wir Ihnen 3 Top-Aktien aus dem Energie-Sektor vor, die Sie unbedingt auf Ihre Watchlist setzen müssen. Lassen Sie sich diese kostenlose Analyse nicht entgehen! Hier klicken