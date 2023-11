Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4968/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge #523 geht es um eine erhoffte und nun eingelangte US-Zulassung für ein Valneva-Produkte, die Aktie reagiert mit einem fetten Plus. Weitere News zu Erste Group, Palfinger, OeKB, Aktienkäufe bei Andritz, AT&S und Research zu Kontron, RBI, voestalpine, OMV. Ach ja Österreicher:innen lassen Ertragspotenzial liegen und Magnus Brunner skizziert im Börsepeople-Talk im Grunde ein Art eigenes wikifolio für alle. Mehr dazu am Montag in 30x30 Finanzwissen pur. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...