Das Mainzer Biotech-Unternehmen BioNTech hat am Montag dieser Woche seine Quartalszahlen veröffentlicht. Diese kamen am Markt gut an, die Aktie konnte sich von ihren jüngsten Tiefs lösen. Der entscheidende Befreiungsschlag steht allerdings weiterhin aus. Inzwischen haben sich auch einige Analystenhäuser wie Goldman Sachs zu Wort gemeldet.Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für BioNTech auf "Neutral" und das Kursziel bei 113 Dollar belassen. Analyst Chris Shibutani sieht in naher ...

