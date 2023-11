Konjunkturdaten aus Italien überraschten zum Wochenschluss positiv. Die Industrie in der drittgrössten Wirtschaft der Eurozone hatte sich im September besser entwickelt als erwartet.Frankfurt - Der Euro hat sich nach seinen Vortagesverlusten stabilisiert. Die Gemeinschaftswährung notiert am Freitagmittag bei 1,0683 US-Dollar und damit in etwa auf dem Niveau vom Vorabend, als er zu 1,0670 umging. Auch zum Franken zeigt sich der Euro kaum bewegt, wie Kurse von aktuell 0,9635 zeigen. Der US-Dollar behauptet sich weiterhin oberhalb der Marke von 90 Rappen und kostet 0,9019...

